Politiques sociales. Mémo + QCM, Edition 2023

Ce livre propose les connaissances indispensables sur des thèmes d'actualité et offre un panorama complet des politiques sociales en vigueur dans notre pays. Cet ouvrage vous permet d'acquérir l'essentiel pour préparer les épreuves, écrites et orales, de culture générale et les diplômes d'Etat. L'exclusion, le handicap, le logement, les personnes âgées, la famille, la politique de la ville et le droit des étrangers sont autant de thématiques qui sont abordées ici. Chacun des chapitres de cet ouvrage est accompagné d'un questionnaire à choix multiple permettant d'évaluer et de consolider vos connaissances.