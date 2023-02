Délocalisations, relocalisations

Une synthèse claire et documentée pour comprendre les raisons, les craintes et les enjeux économiques, sociopolitiques et géopolitiques des délocalisations et des relocalisations. Après avoir défini les termes de délocalisation et de relocalisation et s'être interrogé sur les raisons qui incitent à délocaliser, l'auteur s'interroge sur les craintes que suscitent les délocalisations. En particulier faut-il y voir les causes de la désindustrialisation que connaissent des pays comme la France ? L'étude porte aussi sur délocalisations qui affectent le secteur des services. Par ailleurs, pour faire écho aux demandes socio-politiques actuelles, l'auteur se demande pourquoi relocaliser et selon quelles modalités et comment traiter les délocalisations et les relocalisations dans les politiques industrielles ? Enfin, une dernière partie porte sur les enjeux géopolitiques des délocalisations et relocalisations.