Edgar : Vers le sommet de la montagne

Suis Edgar le renard dans une nouvelle aventure, pour apprendre tes premiers exercices de relaxation. Edgar se réveille un matin un peu patraque... Son ami l'oiseau lui propose de rencontrer l'esprit fort, qui vit tout en haut de la montagne. En route vers le sommet, Edgar croise plusieurs animaux, tour à tour stressé, triste ou en colère et aide à les calmer, et à se détendre lui-même, pour finalement rencontrer le grand esprit de la montagne et découvrir sa force intérieure. Grâce à cet album, l'enfant peut découvrir des exercices de respiration, d'étirement et d'automassage faciles à réaliser pour s'apaiser au quotidien.