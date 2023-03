La cité crépusculaire

Le Monde Trône est en ébullition, ébranlé par l'ouverture de la Grande Faille et l'échec de l'Astronomican. L'inquisiteur Erasmus Crowl, le corps et l'esprit brisés par ce qu'il a découvert dans la Montagne Creuse, a disparu en emportant avec lui les indices de la conspiration qui l'obsède. Luce Spinoza, son interrogatrice, doit choisir entre partir à sa recherche ou défendre son domaine affaibli contre les multiples forces qui cherchent encore à le détruire. Alors que ses ennemis, tant internes qu'externes à l'Imperium, cherchent à l'abattre, Spinoza se lance dans une course contre la montre pour recueillir les preuves dont elle a besoin. Mais alors que le sort de l'humanité est en jeu, elle doit décider des limites qu'elle est prête à dépasser pour découvrir toute la vérité.