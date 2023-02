La Médecine des 3 S Sexualité, Sensualité, Spiritualité. Une rencontre corps, âme et esprit

L'Esprit a besoin de la Matière pour se révéler à Lui-même... Et la Matière, pour les humains que nous sommes, c'est avant tout le corps... tandis que ce corps, qu'on le veuille ou pas, est le fruit du sexe. Ainsi, Sexualité et Spiritualité ne devraient-elles pas s'opposer, voire se combattre, contrairement à ce que l'on voit souvent. L'une a besoin de l'autre et réciproquement le long d'une échelle qui pourrait bien être celle de nos cinq sens redécouverts dans leur sacralité. Conçu comme un guide d'expérimentation destiné à nous faire grandir, ¨La Médecine des trois S nous introduit de façon aisée à la discipline du TANTRA dont l'Enseignement universel est issu de la Nuit des Temps. Sans tabou ni hypocrisie, ses pratiques et sa sagesse transcendent tous les éléments de la dualité qui bride nos consciences et plombe nos sociétés. Par cet ouvrage novateur dans sa forme comme dans son fond, Daniel Meurois nous invite dès lors à une exploration de plus dont la Sensualité noble est le chef d'orchestre, pour la découverte d'un Amour réconciliateur toujours plus vaste.