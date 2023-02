L'envol du papillon. Un voyage au coeur du Zen

S'inspirant des enseignements de bouddha et s'appuyant sur ses nombreuses années de pratique de la méditation, Jean-Guy Arpin nous convie à un formidable voyage au coeur de la philosophie zen et de soi. Tour à tour, il aborde de nombreux thèmes essentiels pour connaître une vie sereine et épanouie, comme l'émerveillement, la compassion, l'amour, la résilience, le pardon et bien d'autres encore. Avec la belle simplicité qui le caractérise, l'auteur nous offre ses réflexions sur ces différents thèmes et nous invite à mettre en pratique leurs bienfaits dans notre vie quotidienne. Il ne se contente pas de seulement discourir sur ces thèmes mais les englobe dans l'univers du Zen, permettant ainsi aux lecteurs de cheminer doucement et graduellement vers une vie de calme et de paix. L'envol du papillon est plus qu'une inspiration à déployer ses ailes ; c'est une main tendue vers le retour à l'essentiel, une invitation à ETRE, simplement. Au fond, n'est-ce pas tout ce qui nous est demandé ?