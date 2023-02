Quand vient le temps de dire adieu. Se préparer à la transition de votre animal de compagnie bien-aimé

Nos animaux de compagnie sont des membres de notre famille. La mort ou la séparation d'avec un animal bien-aimé – qu'elle soit anticipée ou inattendue – peut déclencher une montagne russe d'émotions. Dans ce guide compatissant basé sur 20 ans d'expérience dans l'aide aux particuliers et dans l'enseignement aux professionnels de la médecine vétérinaire, Angela Garner offre un soutien et des conseils pratiques pour vous aider à vous préparer à la mort de votre ami animal, à faire de votre mieux pour lui lorsque le moment sera venu et à traverser le processus de deuil par la suite. L'auteure explore la meilleure façon de se préparer au départ de votre animal de compagnie bien-aimé, y compris la reconnaissance des changements dans le bien-être de l'animal, les soins palliatifs, la prise en charge des restes de votre animal, les cérémonies, etc. Elle discute de la mort naturelle et de l'euthanasie, en plus de proposer des exercices et des activités pour vous aider à régler des dilemmes et à rester concentré sur le bien-être de l'animal. Partageant ses propres expériences et celles des autres, elle explore des pratiques pour vous aider à affronter les peurs et les émotions accablantes, à conserver un calme intérieur lors de la prise de décisions cruciales et à trouver le courage de dire adieu le moment venu. Angela Garner aborde également les différentes composantes émotionnelles du processus du deuil – comme les peurs, la culpabilité, la colère, le chagrin – et s'attarde sur les enfants et la perte d'un animal ainsi que sur la façon de soutenir un animal de compagnie en deuil dans la famille. Offrant un soutien étape par étape, ce guide apporte de l'espoir et l'assurance que, même si le chagrin peut sembler insurmontable, vous en sortirez un jour et serez prêt à vous réengager à nouveau dans une telle relation.