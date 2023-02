C'est quoi, la Théorie Poly Vagale ? Comprendre, réguler et agir sur le fonctionnement de notre système nerveux

Vous êtes-vous déjà senti·e en complète harmonie avec les autres et avec votre environnement ? Avez-vous déjà pris conscience de l'accélération de votre rythme cardiaque et de votre fréquence respiratoire alors que vous étiez sur le point d'agir ? Vous est-il déjà arrivé de vous figer sans pouvoir réagir ? Tous ces ressentis et comportements naissent au sein de notre système nerveux autonome. Grâce aux progrès en neurosciences et en neuro-imagerie, nous savons qu'une bonne tonicité de notre nerf vague influe sur notre équilibre intérieur. La théorie polyvagale (TPV) nous fait découvrir qu'en stimulant notre voie vagale ventrale et en conscientisant nos états intérieurs nous pouvons éviter de nous laisser déborder face à un environnement hostile, un stress ou une insécurité. Par des schémas explicatifs qui nous accompagnent tout au long de notre lecture, et un discours sensible et intelligible, François Bonnal transforme la théorie en pratique. Il nous propose des exercices corporels et sensitifs, à faire seuls ou accompagnés, pour devenir acteurs de notre reconnexion à nous-mêmes et au monde qui nous entoure.