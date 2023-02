Trencavel et la comtesse bannie. Tome 2, L'agneau cathare

La belle Adélaïs, mariée de force à Roger Trencavel, ne supporte plus son mari. Elle s'enfuit dans la Montagne Noire avec son amant, le chevalier toulousain Aimeric de Castelnau. Pourchassés par un vassal du vicomte, réfugiés dans un étrange château habité par un seigneur original et dangereux, Aimeric se sacrifie pour protéger sa bien-aimée. Adélaïs devra résister aux assauts amoureux du roi d'Aragon, à qui Roger a donné ses vicomtés pour éviter leur confiscation par Rome. Après les attaques du puissant Ponç de Mataplana, le plus important vassal du roi qui convoite les terres de Roger, Adélaïs n'a plus qu'un but : se sortir des griffes de Mataplana en donner un enfant à son mari, pour que ses terres d'òc restent dans le lignage des Trencavel. Mais son chemin est semé de chausse-trapes plutôt que de roses... Dans ce deuxième et dernier tome du cycle Trencavel et la comtesse bannie, Bernard Mahoux dépeint avec virtuosité la métamorphose d'une femme qui accepte finalement son devoir et sa destinée. Vous pouvez lire la suite de ce premier volet avec Trencavel et les Cavaliers de l'Apocalypse (TDO, 2020).