Black Mesa, Arizona, 1887-1889. Il était une fois dans l'Ouest : un fils et son père, une terre aride, un soleil de feu. A peine le père enjambait-il le seuil que le fils, fébrilement, annonçait qu'il avait acheté une terre - à Black Mesa, Arizona - qu'il comptait fichtrement la rejoindre au plus tôt, et que si le vieux voulait pas crever, il avait tout intérêt à le suivre. " C'est comme si c'te chienne de vie avait décidé à ma place. " Il fallut un certain temps avant que le père ne réagisse. Titubant légèrement à travers la pièce, il s'approcha de son fils et - pour la toute dernière fois - lui mit une raclée. Les coups s'arrêtèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Le souffle court, le vieux s'adossa au chambranle incertain de la cheminée, avant d'annoncer - l'air las - qu'il partirait aussi. " D'toute façon, y a plus rien pour nous, ici ! " Mais la terre - là-bas, à l'Ouest - voudrait-elle bien d'eux ?