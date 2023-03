Ouvrez l'Altus et acceptez d'être changé à jamais... L'Altus est le nom d'un vieux coffre noir mentionné dans les livres. Si vous l'ouvrez, il vous transforme en celui ou celle que vous désirez être par-dessus tout, même si vous l'ignoriez. Un soir, Tom, Léa, Marcelin et Will dénichent le coffre noir sur le chantier d'une mine. Quel meilleur moyen pour percer ses secrets que de l'ouvrir, chacun à leur tour ??? Tandis que les quatre amis découvrent peu à peu l'étendue de ses pouvoirs, un mauvais souvenir se rappelle à eux ? : Mollard Boy, le voyou pyromane qui a empoisonné leur enfance, est de retour en ville...