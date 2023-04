Dans les imaginaires du futur

Les deux imaginaires du futur les plus forts aujourd'hui sont la démesure technologique et l'apocalypse environnementale. Ils se conjuguent pour susciter en nous une sidération, un court-circuit de la pensée et de l'action. L'enjeu de cet essai, c'est de sortir de cette impasse en traçant des chemins et un horizon pour y arriver : la construction d'utopies politiques, lucides sur le long terme, d'inspiration anarchiste et terrestre, contre l'idéologie dominante et en toute conscience des risques de dystopie. Sa méthode : considérer les séries TV et les films de cinéma, les BD, les romans et les nouvelles de science-fiction comme une extraordinaire source de savoirs et de pistes pour comprendre les impasses actuelles de l'écologie et du tout numérique, puis tenter d'entrouvrir des voies alternatives pour demain.