Pierrot chez lui. Jacques d'Adelswärd-Fersen

A l'occasion du centenaire de la disparition de J. d'Adelswärd-Fersen (1880-1923), l'auteur revient sur la vie du romancier et du poète, figure de l'artiste maudit, notamment par le prisme de ses échanges avec des écrivains comme Colette, Cocteau ou encore Apollinaire. Dans ce livre d'analyse et de réflexion, Gianpaolo Furgiuele, universitaire et psychanalyste, interroge le rapport de la littérature au champ politique du XX siècle. Il met en évidence la production de cet auteur maudit, dont les thèmes principaux sont la drogue, en particulier l'Opium, le malheur, la malédiction, d'autres amours, l'exil.