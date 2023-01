Les lunettes rondes

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture Aujourd'hui, Jade veut se faire aussi petite qu'une souris dans la cour de l'école. Elle ne veut plus porter ses lunettes rondes, elle ne se sent pas jolie avec. Mila, Noé et tous les amis vont-ils réussir à la convaincre du contraire ? Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. Lecture CP - Niveau 3 : pour les enfants dès 5 ans.