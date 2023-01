"Ne détourne pas le regard et regarde-moi dans les yeux ! " D'un côté, nous avons Himuro, descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges. De l'autre, Fuyutsuki, sa collègue aussi gentille qu'unique... Mais aussi frais qu'ils puissent paraître, aucun des deux n'est doué en relations amoureuses. Entre le shopping pour la fête d'Halloween organisée par leur boîte, la visite du Jour de l'an au sanctuaire et la sortie par une nuit étoilée, Himuro serait-il en train de devenir bien plus qu'un simple collègue pour Fuyutsuki ? ! Dans tous les cas, entre elle et lui, la glace est définitivement brisée !