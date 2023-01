Le voyage de l'herboriste

Dans le premier tome, Ywen avait sauvé sa mère, la grande herboriste Flore, des griffes du Duc et de ses complots qui mettaient en danger la forêt. Aujourd'hui, le pays d'Hoteforais est de nouveau menacé : les Zoubilles (équivalent de nos abeilles) sont en train de mourir et c'est toute la nature qui est en péril ! Pour les guérir, il faut se rendre en Outremer et dénicher l'ingrédient miracle dont Flore a besoin dans sa recette. Alors que la voie marine est devenue infranchissable, la seule solution reste... les airs ! Ywen va devoir faire confiance à Violette, la seule jeune fille capable de piloter un Ouzgouch, magnifique oiseau géant qui vit sur les falaises. On le devinera aisément, l'aventure ne sera pas de tout repos...