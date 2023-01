Materner. Allaitement, sommeil, pleurs... Oubliez tout ce qu'on vous a dit et faites-vous confiance !

Le quotidien des jeunes mamans est pavé d'injonctions : sortir vite fait bien fait de la maternité, choisir de préférence l'allaitement au sein, ne pas trop prendre son bébé dans les bras, le laisser pleurer, lui faire faire ses nuits le plus vite possible, reprendre le travail rapidement, ne pas négliger sa vie de couple... Et les besoins physiologiques élémentaires dans tout ça ? Submergés par les injonctions nous avons perdu la notion de ce qu'est une grossesse, un accouchement, un bébé, pour nous concentrer sur le résultat et la performance. Ecrit sous forme de manifeste, ce livre donne de nombreux conseils pour rassurer les parents, leur redonner confiance et de les aider à retrouver le vrai sens du mot " materner " , à savoir prendre le temps de la maternité... Pour le bonheur des bébés et celui des parents !