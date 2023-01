Si j'avais ton visage

Kyuri, une femme d'une éblouissante beauté, occupe enfin l'emploi de ses rêves dans un bar à hôtesses de Séoul, un établissement haut de gamme où elle pousse les hommes à consommer de l'alcool. Bien qu'elle se targue d'une approche froide et lucide de l'existence, elle risque son gagne-pain sur un coup de tête. Miho, sa colocataire, une talentueuse artiste élevée à l'orphelinat, a décroché une bourse pour étudier à New York. Rentrée en Corée, elle est prise dans une relation fragile avec l'héritier de l'une des plus grandes entreprises du pays. Au même étage de leur immeuble vit Ara, une coiffeuse qui ne pense qu'à deux choses : l'un des membres d'un groupe star de K-Pop auquel elle voue un culte obsessionnel, et sa meilleure amie qui économise pour s'offrir des opérations de chirurgie plastique et ainsi accéder à une vie meilleure. A l'étage au-dessous, Wonna, une jeune mariée, essaie de concevoir un enfant qu'elle et son mari n'ont pas les moyens d'entretenir tant le climat économique de la Corée est brutal. Entremêlées, leurs histoires forment un conte à la fois étrange et universel, dans lequel l'amitié offre un dernier refuge. "Une évocation puissante et intrigante de la société sud-coréenne, qui semblerait accablante sans ses héroïnes, surprenantes de compassion et de bravoure. Au fond, Si seulement j'étais toi parle des femmes, de leur pouvoir, leur esprit et leur résilience - et du réconfort de l'amitié. " The Washington Post "Magnifique... Avec un regard implacable, Frances Cha s'attaque aux conséquences les plus sombres des inégalités de genre d'aujourd'hui. " Booklist "Un conte captivant sur le poids des traumatismes enfouis, les inégalités économiques et le pouvoir guérisseur de l'amitié... Un premier roman puissant. " People