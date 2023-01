C'est qui la reine in Buckingham palace ? (La vie rêvée de Faustine)

Tip Tongue Kids, ce sont des histoires à lire et à écouter, qui progressent naturellement du français vers l'anglais. Hello, I'm Faustine ! Avec ma classe, nous allons passer trois jours à Londres ! Mon rêve, ce serait de rencontrer la reine. La maîtresse m'a dit : " That's not possible, Faustine. Queen Elizabeth is a very important person. " Mais il en faut plus pour me faire renoncer !