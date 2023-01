Le grand livre de la maintenance. Concepts, démarches, méthodes, outils et techniques

La mondialisation a étendu son influence sur tous les pans de l'économie. Dans ce foisonnement de défis et de contraintes, la maintenance n'est pas restée figée. Elle s'est développée, elle aussi, au fil des ans, pour accompagner la mutation du monde industriel. Véritable guide conçu par un expert de la maintenance, cet ouvrage passe en revue : - Les concepts généraux (défaillances, FMD, coûts directs et indirects, LCC, objectifs...). - Les opérations, niveaux et formes de maintenance (corrective, de routine, systématique, conditionnelle, prévisionnelle dont la prévisionnelle 4. 0). - Les formes connexes (maintenances améliorative, conceptuelle et d'acquisition). - Les démarches de maintenance (RCA, TPM, JIT et Kanban, Lean, Kaizen, Six Sigma, management des risques). - Les méthodes et outils (analyse fonctionnelle, AMDEC, diagnostic, conditionnement, couture ou agrafage métallique, démontage, alignement d'arbres, SMED, 5S, Poka yoke, VSM, DMAIC, analyse PM et méthode MAXER). - Les techniques de contrôle et d'analyse non destructifs pour les maintenances conditionnelles et prévisionnelles (analyse d'huile, analyse vibratoire, méthode des ondes de choc, thermographie, méthodes thermiques, méthode visuelles, détection de fuites, ressuage, magnétoscopie, ultrasons, Rayons X et Gamma, techniques de mesurage d'épaisseur, stroboscopie). Ce livre a été conçu afin d'être exploitable aussi bien par les professionnels de la maintenance que par les dirigeants, les enseignants ou les étudiants. Il aborde la plupart des démarches, méthodes et techniques liées directement ou indirectement à la maintenance en consacrant une large place aux descriptions de mise en oeuvre accompagnées des outils et documents. A acquérir et à consulter pour "mettre de l'huile dans les rouages" de votre maintenance et en assurer la performance ! Driss Bouami Docteur d'Etat en Sciences Mécaniques de l'Université de Technologie de Compiègne, Ingénieur en Génie Mécanique de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs de Rabat et détenteur d'un Certificat de Spécialisation en Sciences des Matériaux de l'Ecole Centrale de Paris. Professeur, Directeur de recherche et consultant principalement en Maintenance mais aussi en Qualité, Lean Management et Sécurité. Auteur de plus de 170 publications et communications dans les domaines précités. Ex. Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès, Ex. Directeur de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs de Rabat et Ex. Directeur de l'Office Marocain des oeuvres Sociales pour les étudiants. Actuellement directeur général de l'Ecole Marocaine d'ingénierie de Rabat (Maroc).