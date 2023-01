L'accord du participe passé. Règles, exercices et corrigés

L'accord du participe passé : le comprendre et le maîtriser. Avec exercices et corrigés. Un outil pratique et ciblé pour comprendre et assimiler durablement les règles d'accord du participe passé. A garder à portée de main pour répondre à toutes les questions au quotidien ! - règles et exceptions - explications simples et claires, démarche progressive - nombreux exemples, classiques et actuels - exercices de difficulté croissante avec corrigés - synthèses par chapitre pour retenir l'essentiel - OFFERT EN LIGNE : 3 tests pour évaluer ses compétences Destiné à tous ceux pour qui le bon usage de la langue française est une nécessité et un plaisir !