Recherche gentleman fortuné. Guide à l usage des jeunes filles - Tome 1

Comté du Dorset, 1818. La jeune et téméraire Kitty Talbot, l'aînée d'une fratrie de cinq soeurs, est dans le pétrin. Depuis le décès soudain de ses parents, elle se retrouve à la tête de sa famille avec des dettes qui ne cessent de croître. Si une solution miraculeuse ne se présente pas bientôt, le charmant cottage des filles Talbot sera perdu et elles se retrouveront dans la misère la plus totale... Kitty n'a donc pas d'autre choix que de partir pour Londres afin d'intégrer la haute société et de se fiancer avec un homme fortuné avant que la saison s'achève. Son plan se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'elle soit démasquée par le beau et hautain Lord Radcliffe. Dès lors, Kitty devra redoubler d'efforts pour tenir cet agaçant ennemi à distance, apprivoiser les codes de ce monde impitoyable et - qui sait ? - trouver l'amour. Une histoire d'amour délicieusement décalée avec une héroïne effrontée, digne d'un roman de Jane Austen ou de Julian Fellowes.