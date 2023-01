La grande épopée des chevaliers de la Table Ronde Tome 2 : Lancelot et Guenièvre

Où on découvre les origines et l'adolescence de Lancelot, élevé par la Dame du Lac et par Merlin. Devenu un homme, Lancelot se rend à Camelot, après de nombreuses épreuves, pour se mettre au service du roi Arthur dont la renommée s'est répandue jusqu'aux plus lointaines contrées. Est-ce le début d'une amitié indéfectible ? Pas sûr, car aux côtés d'Arthur se tient son épouse Guenièvre, la plus belle des reines... D'aventure en combat, de renoncement en sacrifice, c'est un héros très chevaleresque et humain qui sera ici incarné, prêt à tout pour sauver sa dame. La suite en format poche des aventures palpitantes des chevaliers de la Table ronde, revisitées en 50 épisodes courts, écrites dans une langue contemporaine et accessible.