Fast & Curious Comptabilité 2023. Apprendre vite et bien

Apprendre la comptabilité vite et bien Synthétique - Clair - Pratique - Tout en 4 couleurs Ce livre, à jour des taux en vigueur, aborde les points essentiels de la comptabilité, de la manière la plus simple possible. - Connaître la réglementation comptable - Ecrire les principales opérations - Déduire et déclarer la TVA - Veiller sur la trésorerie - Comptabiliser les charges sociales et fiscales - Traiter les immobilisations - Elaborer le bilan et le compte de résultat - Concevoir le budget prévisionnel Pour qui ? Etudiants, professionnels et entrepreneurs astucieux Fast & Curious : des petits livres malins pour apprendre vite et bien. Offert : des sketchnotes de révision en ligne.