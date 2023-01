Les Nétanyahou

Hiver 1959-1960, une petite ville de l'Etat de New York. Ruben Blum est historien, fils de parents (névrosés et excentriques) d'origine russo-ukrainienne, gendre de beaux-parents (plus névrosés et excentriques encore) d'origine germanique, et père d'une jeune fille qui a hérité de la folie familiale. Il enseigne à l'université de Corbin où il est le seul professeur de confession juive, ce qui fait de lui, par de sombres raccourcis, la personne idéale pour évaluer la candidature d'un spécialiste de l'Inquisition, juif lui aussi : Ben-Zion Nétanyahou. Mais lorsque, de la voiture de l'universitaire, c'est toute la famille qui sort, la soirée prend une tournure inattendue... et promet de rester dans les mémoires !