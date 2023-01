Qui est-tu, belle captive ?

Elise est ravie : sa cousine Arabella a échappé au pire. Elle n'épousera pas le marquis Maxim Seymour, certes séduisant et valeureux, mais traître et assassin. Demain, elle convolera en justes noces avec le rival du marquis. Belle revanche ! Mais Maxim en décide autrement : il fait enlever Arabella. De retour chez lui, il tend les bras à sa chère captive, et c'est une redoutable sauvageonne qu'il découvre. Sous la cape se cache la farouche Elise, qui entend bien lui rendre la vie impossible. D'autant que l'hiver approche, condamnant les deux jeunes gens à un dangereux huis clos...