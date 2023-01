La boîte à outils du e-commerce - 2e éd.. 55 outils clés en main et 4 vidéos d'approfondissement

L'e-commerce est l'élément de croissance prioritaire des entreprises aujourd'hui. La conception et le succès d'un site marchand requièrent cependant une bonne connaissance des outils indispensables à sa mise en oeuvre. Comment lancer son projet ? Comment faire connaître et animer son site e-commerce ? Comment utiliser les dernières technologies numériques pour en tirer le plus de profit ? Comment mettre le client au coeur d'une stratégie omnicanal ? Comment mesurer, analyser et interpréter les performances du site ? De la conception du site à l'analyse des performances, chaque étape du projet est abordée de manière progressive et directement opérationnelle.