Concours Sous-officier de gendarmerie interne - 2023-2024. 2023

Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves du concours sous-officier gendarme interne. Cet ouvrage est conforme au nouveau programme en vigueur. - Toutes les épreuves : - Connaissances professionnelles - Aptitude professionnelle - Inventaires de personnalité. - Entretien auprès d'un psychologue. - Entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel - Epreuve physique gendarmerie (EPG). - Evaluation numérique - Les connaissances en fiches synthétiques à maîtriser. - Les bonnes méthodes pour réussir. - Des fiches pour améliorer son niveau d'orthographe et son niveau rédactionnel. - Des QCM, exercices et d'annales corrigés pour s'évaluer et progresser. Des sujets d'annales à télécharger gratuitement sur le site dunod. com. Date du concours : Inscriptions : juin 2023. Epreuves : septembre 2023