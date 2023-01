Autobiographie fictive de Madeleine Gonzalès, l'infante sauvage, créature de conte étudiée et éduquée par Ambroise Paré. Une enfant à poil et à barbe, comme le fut son père, Pedro Gonzalès, "le sauvage du Roi" . Des personnages singuliers, placés en marge de l'histoire officielle mais qui ont pourtant excité l'imagination et la curiosité des cours royales européennes au XVIe siècle. Choisissant la voie romanesque, Mario Pasa livre ici une passionnante étude sur cette lignée velue, en nous offrant de regarder les "monstres" avec les yeux d'un homme de la Renaissance.