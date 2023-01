PsychotechniX. La référence ultime pour réussir tous les tests psychotechniques. Concours et examens, fonction publique, écoles de commerce, armées, recrutements, 3e édition

Lors de vos concours ou de vos examens, pour entrer dans l'école de commerce de votre choix, dans la fonction publique, l'armée ou la gendarmerie, lors des tests de sélection et les entretiens de nombreuses entreprises... les tests psychotechniques prennent une très grande variété de forme. Rédigé par des experts, formateurs et surtout concepteurs de tests, cet ouvrage est la référence ultime pour réussir tous les tests psychotechniques. Une méthodologie innovante en 3 étapes : - Découvrir tous les types de tests en s'exerçant - Réviser les connaissances indispensables et choisir les stratégies gagnantes - S'entraîner avec plus de 1 000 exercices de difficulté croissante - Se préparer avec 2 épreuves types chronométrées et corrigéesCette nouvelle édition est mise à jour des dernières nouveautés en matière de tests.