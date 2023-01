Ma Bible de l'alimentation spéciale sportives

Compte tenu des spécificités féminines (notamment liées au système hormonal), l'équilibre nutritionnel des femmes sportives doit faire l'objet de toutes les attentions. Dans cette Bible ultra-complète, retrouvez : les fondamentaux nutritionnels, la structure idéale de vos repas, 16 idées reçues à déconstruire, les règles à suivre en fonction des saisons, un chapitre ultra-détaillé sur chaque période de la vie d'une femme (l'adolescence, la grossesse, la ménopause, etc.), avec également des approches par problématiques spécifiques : diabète, endométriose, intolérance au gluten, obésité, insuffisance pondérale, arthrose ou autres problématiques ostéo-articulaires. Un focus est également fait pour les petites filles, pour les végétariennes, pour les femmes voulant suivre le ramadan, pour les sportives de haut niveau. Avec en plus 100 recettes adaptées et 12 semaines de menus selon vos problématiques.