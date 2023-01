Lire l'architecture. Lexique visuel

Né d'une démarche originale, ce lexique visuel vous permettra de découvrir, de comprendre et d'apprécier les bâtiments qui nous entourent. Cette nouvelle édition est enrichie des dernières innovations architecturales. - Des photographies couleur et des dessins annotés illustrent et détaillent chaque type d'édifice, leurs structures, leurs matériaux et leurs détails architecturaux. - Tous les grands types et styles de bâtiments sont abordés : des cathédrales aux gratte-ciel, de l'Antiquité à l'époque contemporaine. - Un glossaire des termes architecturaux essentiels vient compléter l'ouvrage.