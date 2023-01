Ma première Mythologie - Ulysse prisonnier du cyclope CP/CE1 - 6/7 ans

La plus mythique des aventures d'Ulysse ! Lors de son voyage pour retrouver les siens à Ithaque, Ulysse et ses hommes arrivent sur l'île du cyclope. Dans la grotte du monstre, le courageux héros grec doit tout faire pour sauver ses compagnons. Son audace sera-t-elle récompensée ? "Ma première mythologie" , une série de vrais petits romans, adaptés aux élèves des classes de CP et de CE1, pour être fiers de lire ! Avec pour chaque titre : - Un épisode classique de la mythologie raconté en plusieurs chapitres pour pouvoir faire des pauses et faciliter la lecture. - Un quiz pour vérifier sa compréhension de l'histoire. - Un dossier documentaire pour connaître tous les secrets des mythes. - En bonus : l'histoire lue pas l'autrice accessible grâce à un QR-code à la fin du livre.