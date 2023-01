Le combat de nos vies. Mes années avec Zelensky, la bataille de l'Ukraine pour la démocratie

Intronisée attachée de presse du Président par Volodymyr Zelensky, Iullia Mendel, journaliste ukrainienne, entrait, le 3 juin 2019, en territoire inconnu. Ce livre est le récit des deux ans qu'elle a passés au sein de l'équipe du Président, au cours desquels le gouvernement Zelensky a mis en place de nombreuses réformes pour transformer le pays le plus pauvre d'Europe en une démocratie transparente et prospère. Un récit sincère et sans complaisance, dans lequel elle évoque le parcours de Zelensky, sa jeunesse à Kryvyï Rih, le succès rencontré par la troupe d'humoristes fondée avec ses amis d'enfance, sa carrière de producteur de programmes de télévision, son ascension à la présidence et les difficultés rencontrées en début de mandat. C'est aussi un témoignage sur sa propre trajectoire, de son enfance à Kherson à sa carrière de journaliste. Un portrait touchant de l'Ukraine post- soviétique, gangrenée par divers maux (l'oligarchie, les campagnes de désinformation, le conflit au Donbass et aujourd'hui la guerre face à l'envahisseur), mais également portée par ses forces : l'attachement de la population à ses langues, les ressources agricoles, la richesse de sa culture et de son histoire et la volonté de construire une société multi-ethnique sur les deux rives du Dniepr. On y retrouve les événements qui ont fait la une des journaux : l'aide militaire gelée par Trump, le sommet de Paris pour relancer les pourparlers de paix avec la Russie et mettre fin à la guerre au Donbass, la prise d'otages de Loutsk et, bien sûr, les premières heures de l'invasion russe. Mais on y apprend aussi bien des choses sur l'Ukraine d'avant la guerre. Et surtout, on y découvre le nouveau visage de l'Ukraine, bien loin des clichés et images de Lviv trop longtemps véhiculés.