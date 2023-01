Qu'il s'agisse d'agrémenter ses tenues ou de marcher confortablement dans la maison en hiver, ce livre propose 20 modèles de chaussettes à tricoter pour toutes les saisons : des chaussettes longues, mi-longues, des socquettes pour l'été, unies ou à motifs. Les chaussettes de ce livre comprennent de la dentelle, des tresses, des surpiqûres, des tricots... et nécessitent un bon niveau en tricot. Entre les modèles classiques revisités et les plus modernes, tout le monde peut trouver chaussette à son pied !