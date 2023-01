Guide de poche de sophrologie

Dans une société où tout va de plus en plus vite, où nous sommes sollicités à chaque instant, où il est difficile de s'arrêter voire juste de ralentir, le stress prend de plus en plus de place. Il est temps de prendre le problème à bras le corps et de trouver des solutions simples mais efficaces pour le contrer et l'apaiser ! Dans cet ouvrage, Carole Serrat vous propose des exercices de sophrologie adaptés aux situations de la vie quotidienne, pour se relaxer, se calmer, et retrouver la sérénité. Respiration, relaxation courtes, sophro dynamique, etc : découvrez une véritable boite à outil anti-stress à travers plus de 100 exercices Travail, mal des transports, préparation d'examen, endormissement, concentration des enfants : des propositions adaptées à la vie quotidienne pour toute la famille.