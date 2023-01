Le pouvoir de l'aura. Apprenez à percevoir votre aura et à l’utiliser

L'aura est un champ tout en délicatesse qui caresse et enveloppe le corps. Dans cet ouvrage accessible et didactique, Aurélie Aimé nous livre toutes ses connaissances sur ce corps que nous ne voyons pas, mais qui révèle tant de choses sur ce que nous sommes. A travers un tour du monde des spiritualités, l'auteure témoigne des différentes représentations de l'aura depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Elle nous donne également de nombreux conseils pratiques pour prendre soin de notre aura, mais aussi lire celle des autres pour y déceler des blessures, des souffrances et aider à les guérir. Découvrez comment prendre soin de votre corps spirituel pour retrouver bien-être et sérénité.