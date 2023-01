Francesca et Bruno, comme beaucoup de jeunes de leur génération, ont une vie sentimentale très libre. Anciens amants, ils ont préservé entre eux une amitié étroite, sur le fil du rasoir, entre connivence sensuelle et dépendance affective mutuelle. Une relation très spéciale, d'où les autres sont exclus sans appel. Après Le Goût du Chlore et Dans mes Yeux, ce 3e album de Bastien Vivès chez Casterman s'intéresse toujours aux choses de l'amour. Plus que jamais, un parallèle s'établit avec le cinéma d'Eric Rohmer, pour cette capacité à s'immerger sans détour au plus près de l'intime, de l'émotion amoureuse et du mystère des corps désirants.