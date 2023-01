BLED Les 100 fautes que les recruteurs ne veulent plus voir (Certif Voltaire)

- Les 100 fautes les plus fréquentes illustrées et corrigées. - Toutes les règles de l'orthographe grammaticale et de l'orthographe d'usage. - Toutes les règles d'accord des verbes. - Des explications claires, toujours accompagnées d'exemples. - 300 exercices progressifs et variés, tous corrigés, pour bien retenir les règles.