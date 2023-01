Conjugaison CE1 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Une démarche pas à pas pour comprendre la conjugaison Ce cahier propose un entraînement systématique pour maîtriser tous les temps au programme du CE1 : présent, imparfait et futur. Une démarche progressive et efficace pour revoir les notions essentielles et consolider les bases : - Toutes les règles : des leçons synthétiques pour retenir l'essentiel - Un exercice d'application "pas à pas" avec des aides et des étapes - Des exercices de difficulté progressive avec des astuces - Une dictée finale pour utiliser les temps étudiés + Tous les tableaux de conjugaison + Des corrigés détachables + Des compléments numériques gratuits