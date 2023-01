Orthographe et dictées CE1 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour consolider toutes les bases en français CE1 et s'entraîner Une démarche progressive et efficace pour consolider son orthographe en français CE1 : orthographe lexicale, orthographe grammaticale, mots invariables... 1/ Des leçons synthétiques pour retenir l'essentiel 2/ Des exercices guidés pour bien comprendre le raisonnement 3/ Des exercices de difficulté progressive pour s'entraîner + Des mémentos visuels sur le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs + Toutes les dictées accessibles gratuitement en version audio