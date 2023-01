La dépression. Un autre regard

La dépression est la deuxième maladie la plus fréquente après les maladies cardiovasculaires. En France, on estime que près d'une personne sur cinq a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Elle est une expérience bouleversante, un effondrement intérieur. La dépression est un échec de l'adaptation psychologique. Mais l'aborder sous l'angle spirituel conduit à se poser la question : la dépression ne serait-elle pas un appel au secours de l'âme qui n'en peut plus ? C'est donc une vision dynamique qu'il faut avoir. Réduire la dépression à la seule dimension de la maladie, comme on le fait trop souvent aujourd'hui, serait l'amputer gravement, la priver de son sens, interdisant au sujet de l'intégrer dans la trajectoire de son existence. La dépression, qui procède de la perte, est une expérience de mort à soi-même qui induit un appel au changement qu'il faut savoir entendre. Pour renaître autrement.