"Il est étonnamment facile de ravaler ses scrupules si vous vous abandonnez à votre appétit". Dorothy Daniels est critique gastronomique à Manhattan. Sensible, méticuleuse, intelligente, elle maîtrise les arts culinaires, mieux encore que certains grands chefs qui font l'objet de ses articles. Sa passion pour la nourriture n'a d'égale que celle pour le sexe : célibataire insatiable, elle se rend souvent en Italie pour savourer ses deux péchés mignons. Au grand dam de ses amants... Il y a quelque chose de différent chez Dorothy, et le moment est venu pour elle d'assumer ce qui la rend si unique et si épouvantablement elle. De son enfance en apparence idyllique à la campagne au jour où elle plante un pic à glace dans le cou d'un homme, Dorothy Daniels nous montre ce qu'il se passe lorsqu'une femme reconnaît enfin sa supériorité. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jessica Shapiro