Python. Pour le management, l'économie et la finance

Boostez votre future carrière en développant des compétences Python ! Ce manuel, destiné aux étudiants en économie et gestion débutante sur Python, aux étudiants ingénieurs en spécialisation finance et plus largement à la formation continue, propose : - Une introduction à Python et à son univers ? ; - Les modèles d'évaluation du prix des options (Black et Scholes, crypto-options)? ; - Le traitement des données de marché (analyse technique, trading algorithmique, compteurs de vitesse et robots)? ; - Le traitement des données économiques, comptables et financières (big data, fragmentation des données, changement climatique, économie post-covid)? ; - La réalisation de cartographies et d'analyses de risques (fréquence-sévérité, risque crédit, risques climatiques extrêmes). Le livre propose différents parcours de lecture, des conseils, exercices corrigés et outils d'évaluation. Une préparation aux tests de recrutement réalisés dans le secteur de la finance pour évaluer les compétences Python est également disponible. Le lecteur dispose ainsi d'une véritable boîte à outils pour ses futures missions en entreprise. - Pour chaque thème traité, un accès offert aux fichiers de données et codes Python est à disposition du lecteur. - Des QCM en fin de chapitre pour évaluer vos connaissances et préparer vos tests de recrutement dans le secteur de la finance.