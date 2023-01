Physique-Chimie 3e Brevet - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Un cahier complet pour maîtriser tout le programme de physique-chimie pour le Brevet - Une démarche simple et efficace pour maîtriser toutes les notions du programme - Organisation et transformation de la matière / Mouvements et interactions / Energie et conversions / Des signaux pour observer et transmettre - Les règles à connaître et de nombreux exemples - 350 exercices pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des quiz-bilan à la fin de chaque partie pour s'évaluer - Un cahier central détachable avec tous les corrigés - Mémoriser l'essentiel grâce à des mémos visuels Des schémas et cartes mentales pour mieux retenir - Aller plus loin avec des compléments numériques accessibles gratuitement Des quiz interactifs pour s'entraîner