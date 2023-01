Lecture et écriture CP - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour consolider les fondamentaux en français CP Une démarche progressive et efficace pour consolider les bases en français CP : identification des sons, reconnaissance des lettres, écriture, tracés... 1/ Des leçons synthétiques et visuelles pour découvrir tous les sons et leurs graphies 2/ Des activités pour s'entraîner à identifier les sons 3/ Des exercices variés pour s'entraîner à la lecture et à l'écriture + Des mémentos visuels avec l'alphabet et les mots-outils.