Le conflit sino-américain pour la domination mondiale. Nouvelle édition augmentée

L'affrontement entre la Chine et les Etats-Unis ne cesse de se durcir. Duopole instable doublé de conflits régionaux de haute inten­sité, comme au Moyen-Orient ou en Mer de Chine, ce couple infernal continue son entreprise de démolition de l'ordre mondial, qui pourrait nous conduire à court terme à une véritable guerre ouverte. Les relations internationales et l'économie globale en sont transformées. L'Europe, quant à elle, masse inorganisée et divisée, est la spectatrice d'un conflit qu'elle observe avec une apparence de détachement à la mesure de son impuissance. Pourtant, c'est elle qui détient la solution pour éviter un désastre planétaire.