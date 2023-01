Orthographe et dictées CM1 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour consolider toutes les bases de l'orthographe en CM1 Une démarche progressive et efficace pour consolider son orthographe en français CM1 : orthographe grammaticale, règles d'accords, orthographe lexicale, mots invariables... 1/ Des cours synthétiques pour retenir l'essentiel 2/ Des exercices guidés pour bien comprendre le raisonnement 3/ Des exercices de difficulté progressive pour se perfectionner + Des mémentos visuels avec les accords dans la phrase et une aide pour ne plus commettre d'erreur entre le participe passé en -é et l'infinitif en -er + Toutes les dictées accessibles gratuitement en version audio