Maths CE2 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour revoir tout le programme et progresser en maths - Réviser et s'entraîner efficacement - Tout le programme de maths CE2 : nombres et calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie - Des leçons synthétiques avec toutes les règles et des exemples - De nombreux exercices variés pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Un cahier central détachable avec tous les corrigés - Mémoriser l'essentiel grâce aux mémos visuels De nombreux schémas et cartes mentales pour tout retenir : la technique de l'addition (sans retenue et avec retenue), la technique de la soustraction (sans retenue et avec retenue), la technique de la multiplication, les tables de multiplication, l'approche de la division, les polygones, les solides... - Aller plus loin avec des compléments numériques Des quiz interactifs accessibles gratuitement en ligne pour s'entraîner