Nous étions partis en randonnée

"Vous verrez, vous repartirez d'ici avec des souvenirs enivrants à partager avec vos proches et tous vos amis. ". . Vjaar Mortensen, Donavan Riley, Liu Baozhen, Vitaly Nemtsov, Ronan Guillemet et Lewis Brown, six touristes en quête d'aventure, partent faire un safari au Kenya, escortés d'un guide. A bord du 4x4, tous sont hypnotisés par le spectacle qui s'offre à leurs yeux ; le foisonnement d'espèces animales qui, autour d'eux, déambulent de toutes parts, à leur gré, dans cet espace de liberté brute, ce joyau naturel. Mais cette randonnée paradisiaque ne tarde pas à virer au cauchemar... lorsque le groupe est attaqué par des braconniers. Leur guide, touché par une balle au crâne, décède, tandis qu'éclate une tempête solaire qui les prive de tout moyen de communication et de transports. Ils ne peuvent, dès lors, plus compter que sur eux-mêmes pour s'en sortir. Parviendront-ils à réchapper à la savane et à ses nombreux dangers ? Dans ce roman d'aventure, Guy Aristide Compaoré s'intéresse à la psyché humaine lorsque le danger est omniprésent et la survie menacée. Un récit palpitant, à l'issue incertaine, idéal pour les amateurs de Seul face à la nature.